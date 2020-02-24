Клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» опубликовал первое фото россиянина Ильи Ковальчука в форме столичного клуба.

Ранее Ковальчук определился с игровым номером в новом клубе.

Напомним, для Ковальчука «Вашингтон» станет уже третьим клубом в нынешнем сезоне. Сначала россиянин выступал за «Лос-Анджелес Кингз», затем клуб разорвал с ним контракт, и он перебрался в «Монреаль». В составе канадской команды он успел набрать 9 (3+6) очков по системе «Гол плюс пас». В общей сложности россиянин провел 919 матчей в НХЛ и набрал 872 очка.

Ковальчук станет пятым российским игроком в «Вашингтоне». Сейчас в состав команды входят Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Илья Самсонов и Дмитрий Орлов.

Ранее сообщалось, что после перехода Ковальчука в «Вашингтон» из «Монреаля» за хоккеиста теперь платят одновременно сразу четыре клуба Национальной хоккейной лиги.