Американский боец UFC в легком весе Джастин Гэтжи поделился мнением о возможности боя против ирландца Конора Макгрегора.

По словам Гэтжи, Макгрегор не будет с ним драться, потому что он выбирает легкие бои.

«Я сижу здесь, курю CBD и жду, когда этот засранец ударит меня по лицу. Давай, Конор, не будь девчонкой», – сказал Гэтжи, слова которого приводит TMZ.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.