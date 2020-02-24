Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов поделился мнением о вероятном участии хоккеистов из НХЛ в Олимпийских играх.

После того, как журналист напомнил о слухах, что игроки НХЛ все-таки смогут поехать на Олимпиаду, Кузнецов, смеясь, ответил: «Мне-то что с этого?». Россиянин, слова которого приводит «Спорт-Экспресс», отметил, что это очень серьезный турнир, и ему хотелось бы, чтобы договорились еще и о других вещах, чтобы проводилось побольше матчей на международном уровне.

Напомним, допинг-проба Евгений Кузнецова с чемпионата мира по хоккею в Словакии дала положительный результат на кокаин. Спортсмен получил отстранение на 4 года от Международной федерации хоккея, однако в НХЛ его дисквалифицировали всего на три игры за «неподобающее поведение».