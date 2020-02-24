В матче первого круга турнира АТР в Дубае российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над представителем Италии Лоренцо Музетти.

Счет по сетам — 6:4, 6:4. Встреча продолжалась один час и 23 минуты. За это время Рублев провел пять подач навылет, совершил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из 12. Его соперник сделал два эйса, два раза ошибся на подаче и реализовал два брейка из четырех возможных.

Во втором круге турнира в Дубае российский теннисист сыграет против победителя матча между представителем Португалии Жоау Соузой и сербом Филипом Крайиновичем.

Ранее Рублев дошел до четвертьфинала турнира в Роттердаме, где проиграл Крайиновичу. Музетти вышел в первый круг турнира в Дубае через квалификацию, обыграв Попырина и Донского.