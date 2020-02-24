«Ювентус» — «Интер» и еще 4 матча Серии А пройдут без зрителей из-за коронавируса

Сразу пять встреч в рамках 26-го тура итальянской Серии А могут пройти без зрителей из-за коронавируса.
Об этом сообщает Sky Sport Italia. По информации источника, зрителей могут лишиться игры между «Ювентусом» и «Интером», а также матчи в регионах, где зафиксированы случаи заболевания: «Удинезе» – «Фиорентина», «Милан» – «Дженоа», «Сассуоло» – «Брешия» и «Парма» – СПАЛ. Отмечается, что матч «Ювентуса» с «Интером» могли перенести, но такой вариант признали невозможным из-за предстоящих игр Кубка Италии.
Также известно, что глава Серии А Паоло Даль Пино направил письмо правительству Италии с просьбой о том, чтобы матчи в регионах, затронутых коронавирусом, были сыграны без фанатов, а не перенесены.
Напомним, ранее вспышка нового коронавируса внесла коррективы в календарь спортивных соревнований, которые должны были состояться в Китае. Так, отменилась торжественная церемония старта обратного отсчета до Олимпийских игр, которые будут проходить в Пекине в 2022 году. Также был перенесен чемпионат мира по легкой атлетике в помещении, а игроки хоккейного клуба «Куньлунь» вынуждены проводить домашние матчи за пределами страны.
Комментарии Развернуть