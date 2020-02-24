Казанский «Рубин» объявил об уходе российского полузащитника Евгения Башкирова.

Об этом сообщил официальный сайт команды. Отмечается, что клуб расторг контракт с 28-летним хавбеком по соглашению сторон.

Башкиров выступал в составе «Рубина» с января 2019 года. В 25 встречах за команду из Казани он отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Отметим, Евгений Башкиров является воспитанником петербургского «Зенита». Ранее футболист выступал за самарские «Крылья Советов», в которых провел 15 встреч в российской премьер-лиге в нынешнем сезоне.

Напомним, в октябре 2018-го футболист был задержан сотрудниками полиции за рулём автомобиля в состоянии алкогольного опьянения, в результате чего Башкиров был приговорен судом Невского района Петербурга к штрафу в 30 тысяч рублей и лишению прав на 1,5 года.