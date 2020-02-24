Претендент по линии WBC в супертяжелом весе Диллиан Уайт заявил, что следующий бой Тайсон Фьюри должен провести против него.

По мнению Уайта, в следующем бое Фьюри должен драться с ним, и не столь важно, что думают сам Фьюри или Энтони Джошуа, потому что Уайт считает, что заслужил этот бой. Он отметил, что работал, чтобы получить шанс на титул, и продолжает выступать, ставя на кон позицию в рейтинге.

Уайт добавил, что годами является первым претендентом, и его час настал.

«Фьюри не станет драться со мной добровольно. Фьюри знает, что мне по силам побить его», — сказал Уайт, слова которого приводит Sky Sports.

Напомним, Фьюри одержал победу в поединке-реванше с Деонтеем Уайлдером и стал чемпионом мира по версии организации WBC.

Поединок прошел в Лас-Вегасе на арене в MGM Grand. Победу Тайсон Фьюри одержал досрочно, поскольку судья остановил бой в седьмом раунде из-за плохого состояния Деонтея Уайлдера.