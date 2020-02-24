Российские хоккеисты клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич, попали в ДТП.

Информацию об аварии подтвердил президент «Рйенджерс» Джон Дэвидсон. Отмечается, что инцидент случился в Бруклине, у Шестеркина диагностирован перелом ребра и он может пропустить до двух недель. Что касается Бучневича, форвард серьезных повреждений избежал. Также сообщается, что оба хоккеиста были пристегнуты.

Отметим, в текущем сезоне регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги 24-летний Игорь Шестеркин провел десять встреч, в которых пропустил 22 шайбы. В активе Бучневича 61 игра, в которой он набрал 37 (14+23) очка.

Ранее стало известно, что россиянин Илья Ковальчук перешел в «Вашингтон Кэпиталз». Для Ковальчука «Вашингтон» станет уже третьим клубом в нынешнем сезоне.