Стали известны призовые биатлонистов на чемпионате мира в итальянском Антхольце.

Больше всех заработала норвежская спортсменка Марте Ульсбю-Ройселанн, которая завоевала пять золотых медалей и две бронзовых. Сумма ее призовых составила 99 тысяч евро. Среди женщин второй стала итальянская биатлонистка Доротея Вирер, которая обогатилась на 83,35 тысяч евро. Такая награда ей полагается за две золотые и две серебряные медали, а также за выход на старт в желтой майке лидера КМ.

Больше всех среди мужчин получил норвежец Йоханнес Бе – 90,5 тысячи евро. Бе завоевал три золотые и три серебряные медали. На втором месте — француз Мартен Фуркад, взявший два золота и одну бронзу и заработавший 66,7 тысячи евро с учетом бонусов за гонки в желтой майке лидера КМ.

Александр Логинов, который завоевал золото и бронзу, заработал 46,5 тысячи евро. Второе место по призовым среди россиян заняла Екатерина Юрлова-Перхт – 10,5 тысячи евро.

Отметим, призовой фонд турнира составлял один миллион 200 тысяч евро.