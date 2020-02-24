Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о переходе в команду игрока «Сток Сити» Жанелли Имбула.

По словам Рубашко, все так, и его не смутило, что Имбула стал разочарованием для «Стока», потому что в Европе совсем другие скорости. Рубашко считает, что если у игрока что-то не задалось, на это могут быть различные причины. Гендиректор выразил надежду, что в «Сочи» у Имбула все срастется.

Он добавил, что Имбула долго выступал в Европе, поэтому у него высокопрофессиональный подход к делу и проблем с мотивацией не возникнет.

«К тому же два новичка, говорящие на французском, будут лучше адаптироваться на новом месте», – сказал Рубашко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что Жанелли Имбула интересуются «Сочи» и московский «Локомотив».