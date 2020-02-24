Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко поделился мнением о перспективах Александра Кокорина в его команде и в сборной России.

По словам Рубашко, со многими футболистами «Сочи» Кокорин ранее уже играл вместе, поэтому он сразу влился в коллектив и начал налаживать взаимопонимание на поле. Гендиректор отметил, что Кокорин действует на результат, хорошо чувствует партнеров, и у него высокий футбольный интеллект.

По мнению Рубашко, Кокорин однозначно способен вернуться в сборную России.

«На первой же тренировке, в первой же игре я понял: к нам пришел футболист сборной. Но, конечно, дальше все будет определять Станислав Черчесов», — сказал Рубашко, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Напомним, минувшей осенью Кокорин вышел на свободу по УДО, он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. «Зенит» не смог дозаявить игрока на первую часть сезона. В зимнее трансферное окно клуб решил отдать Кокорина в аренду в «Сочи», но футболист ответил отказом.

После этого Кокорин был отправлен в «Зенит-2», с которым провел один сбор в Турции. Там он провел переговоры с владельцем «Сочи» Борисом Ротенбергом и дал согласие на аренду.

На данный момент «Сочи» располагается на последней, 16-й строчке чемпионата России.