Хабиб рассказал, что делать, чтобы не знать предела в развитии

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями в преддверии своего поединка против Тони Фергюсона.

«Как говорится, век живи, век учись. Нет предела в развитии, человек может очень далеко зайти, главное продолжать учиться», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Ранее тренер бойца UFC в легком весе Тони Фергюсона Эдди Браво поделился ожиданиями от поединка против чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и назвал россиянина лучшим борцом в истории ММА.