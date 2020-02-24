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  • 00:22,  25 февраля 2020
Бокс/MMA
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Хабиб рассказал, что делать, чтобы не знать предела в развитии

Хабиб рассказал, что делать, чтобы не знать предела в развитии
Хабиб Нурмагомедов. Фото: Ирина Красько/Nevasport

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился мыслями в преддверии своего поединка против Тони Фергюсона.

«Как говорится, век живи, век учись. Нет предела в развитии, человек может очень далеко зайти, главное продолжать учиться», — написал Нурмагомедов в своем Instagram.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.

Ранее тренер бойца UFC в легком весе Тони Фергюсона Эдди Браво поделился ожиданиями от поединка против чемпиона организации Хабиба Нурмагомедова и назвал россиянина лучшим борцом в истории ММА.

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