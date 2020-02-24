Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России.

По словам ван дер Варта, эта игра очень разочаровала голландцев, так как на групповом этапе команда играла в свой лучший футбол. Он отметил, что у сборной Голландии была всего одна плохая игра — против России, и россияне были в ней очень хороши. Ван дер Варт заявил, что сборная России была как молния, была лучше готова и победила, а в составе россиян играл Аршавин, который сыграл как Месси.

«Мы были одной из лучших команд в мире на тот момент. Ну а России просто повезло. Один плохой день для нас и хороший – для вас. Нам также повезло в матче с Бразилией на ЧМ-2010. Вот там как раз был наш день», — сказал ван дер Варт, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, Россия обыграла Голландию в четвертьфинале чемпионата Европы 2008 года. У россиян отличились Павлюченко, Аршавин и Торбинский, у голландцев — ван Нистелрой.