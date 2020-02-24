Экс-чемпион мира по боксу в полутяжелом весе Сергей Ковалев попал под арест за вождение в алкогольном опьянении.

Об этом сообщает TMZ. По информации источника, российский боксер был остановлен патрулем Лос-Анджелеса накануне. По версии полиции, боксер был пьяным. Отмечается, что Ковалева доставили в участок, а с утра отпустили под подписку о невыезде.

Напомним, последним поединком Ковалева был бой с Саулем Альваресом. Альварес нокаутировал Ковалева в 11-м раунде, после чего бой был завершен. После боя Ковалева госпитализировали в качестве меры предосторожности.

Ранее Ковалев высмеял болельщиков, которые ставили на него в поединке против Сауля Альвареса.

Кроме того, президент WBC Маурисио Сулейман раскритиковал Сергея Ковалева за слова о том, что у него не было возможности победить мексиканца Сауля Альвареса.