Жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия рассказала, что ожидает второго ребенка.

«Мы очень тебя ждем», — написала Овечкина в своем Instagram, добавив хештег #второйребенок.

Отметим, семья Овечкиных уже воспитывает сына Сергея, который родился 18 августа 2018 года.

Ранее форвард «Вашингтона» Александр Овечкин забросил свою 700-ю шайбу в НХЛ. Это произошло на 45-й минуте матча против «Нью-Джерси Девилз», передачу на форварда сделали Евгений Кузнецов и Ник Дженсен. Пока Александр Овечкин идет на 8-й строчке в списке бомбардиров за всю историю НХЛ, он стал 8-м игроком, преодолевшим отметку в 700 шайб.

Также стало известно, что россиянин Илья Ковальчук перешел в «Вашингтон Кэпиталз». Для Ковальчука «Вашингтон» станет уже третьим клубом в нынешнем сезоне.