Команда ирландского бойца UFC Конора Макгрегора начала переговоры об организации поединка против американца Джастина Гэтжи.

Об этом сообщил журналист ESPN Ариэль Хельвани. По его информации, переговоры находятся на ранней стадии, и пока никаких договоренностей стороны еще не достигли. Отмечается, что поединок может быть запланирован на лето.

Ранее Гэтжи заявил, что Макгрегор не будет с ним драться, потому что ирландец выбирает легкие бои.

Напомним, в ночь с 18 на 19 января в Лас-Вегасе состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 246. В главном поединке вечера встречались ирландец Конор Макгрегор и американец Дональд Серроне. Бой продлился всего 40 секунд и завершился победой Макгрегора.

Для Конора эта победа стала первой с ноября 2016 года, когда он завоевал титул в легком весе, одолев Эдди Альвареса. Ирландец вышел в октагон впервые после поражения от Хабиба Нурмагомедова в октябре 2018-го года.