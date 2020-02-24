Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал фото с совместной тренировки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым.

«Рамзан Кадыров за слова отвечает! Надел перчатки и вышел на ринг!» — написал Емельяненко в свое Instagram.

Ранее Кадыров заявил о желании провести официальный поединок против Емельяненко по правилам бокса или ММА.

Отметим, бой между Александром Емельяненко и Магомедом Исмаиловым пройдёт в рамках турнира АСА 107 3 апреля 2020 года.

За свою карьеру Емельяненко провел 36 боев в смешанных единоборствах и одержал 28 побед, из них 20 — нокаутом. В его пассиве семь поражений, один бой завершился вничью.

Ранее российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев рассказал, в каком случае может состояться его поединок против Александра Емельяненко.