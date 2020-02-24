В Москве в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги местный ЦСКА встретится с петербургским СКА.

Встреча, которая пройдет на «Арене ЦСКА», начнется в 19:30 по московскому времени.

Отметим, СКА сейчас занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда уже давно квалифицировалась в плей-офф Кубка Гагарина и выиграла свой дивизион. ЦСКА располагается на первой строчке и идет с отрывом в одно очко, сыграв на один матч меньше. Команда Алексея Кудашова идет на серии из 11 побед.

Армейские коллективы уже пять раз встречались между собой в текущем сезоне КХЛ, последний матч состоялся уже в 2020 году — в конце января ЦСКА одолел СКА со счетом 3:2. Общий счет пяти противостояний — 4-1 в пользу московский армейцев.