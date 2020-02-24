Тысячи болельщиков собрались возле «Стэйплс-центра» в Лос-Анджелесе, где проходит церемония прощания с легендарным баскетболистом Коби Брайантом.

СМИ также сообщают, что Коби Брайант и его дочь Джианна были похоронены 7 февраля на мемориальном кладбище Pacific View в Корона-дель-Мар в Калифорнии.

Напомним, вертолет 41-летнего Брайанта потерпел крушение под Лос-Анджелесом 26 января. На борту находились девять человек, в том числе сам Брайант и его 13-летняя дочь Джианна.

Брайант завершил карьеру в 2016 году. Коби — самый молодой игрок, вышедший в стартовом составе в матче всех звёзд НБА. Брайант восемнадцать раз участвовал в матче всех звезд и четыре раза был MVP (2002, 2007, 2009, 2011).

Ранее стало известно, что награда лучшему игроку Матча звезд НБА будет называться имени Коби Брайанта.