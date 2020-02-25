В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся две встречи. Итальянский «Наполи» на стадионе «Сан-Паоло» примет испанскую «Барселону», а лондонский «Челси» на арене «Стэмфорд Бридж» сыграет против немецкой «Баварии».

Обе встречи стартуют в 23:00 по московскому времени.

Матч в Лондоне будет показан по телеканалу «Матч ТВ». Главный арбитр встречи «Наполи» — «Барселона» — немец Феликс Брых, игру «Челси» и «Баварии» обслужит Клеман Турпен из Франции.

Напомним, в групповом этапе «Барселона» заняла первое место, обойдя «Боруссию», «Интер» и пражскую «Славию». «Наполи» стал вторым, уступив первую строчку «Ливерпулю» и обойдя «Зальцбург» с «Генком».

«Челси» вышел из группы со второго места, пропустив вперед «Валенсию» и обогнав «Аякс» с «Лиллем», «Бавария» стала первой, опередив «Тоттенхэм», «Олимпиакос» и «Црвену Звезду».