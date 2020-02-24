Илья Ковальчук стал игроком «Вашингтона», Александр Овечкин станет отцом во второй раз, Евгений Башкиров покинул «Рубин». Эти и другие новости — в дайджесте дня от Nevasport.

Ковальчук перешел в «Вашингтон Кэпиталз»

Российский нападающий «Монреаль Канадиенс» Илья Ковальчук продолжит карьеру в «Вашингтон Кэпиталз». Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Драчев пообещал уволить Норицына по итогам сезона

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев сообщил, что старший тренер женской команды Виталий Норицын будет уволен после завершения нынешнего сезона.

Хачанов обыграл Кукушкина в первом круге турнира в Дубае

В матче первого круга турнира АТР в Дубае казахстанский теннисист Михаил Кукушкин потерпел поражение в двух сетах от россиянина Карена Хачанова.

Рублев вышел во второй круг турнира в Дубае

В матче первого круга турнира АТР в Дубае российский теннисист Андрей Рублев одержал победу в двух сетах над представителем Италии Лоренцо Музетти.

«Рубин» расторг контракт с Башкировым

Казанский «Рубин» объявил об уходе российского полузащитника Евгения Башкирова.

Хоккеисты «Рейнджерс» Шестеркин и Бучневич попали в ДТП

Российские хоккеисты клуба НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», голкипер Игорь Шестеркин и нападающий Павел Бучневич, попали в ДТП.

Рубашко подтвердил, что экс-игрок «Порту» и «Стока» переходит в «Сочи»

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о переходе в команду игрока «Сток Сити» Жанелли Имбула.

Жена Овечкина объявила, что пара ждет второго ребенка

Жена российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина Анастасия рассказала, что ожидает второго ребенка.