Российский комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением об обыске Александра Логинова на чемпионате мира по биатлону в Антхольце.

По словам Губерниева, даже при всех его непростых отношениях с Гараничевым, Евгений дал пронзительное интервью, так как беда объединяет. Комментатор отметил, бывают разные отношения со спортсменами, но их всегда поддержат в трудную минуту.

«Я/Мы — Александр Логинов», — написал Губерниев.

Журналист добавил, что ничего не мешало полиции прийти в пятницу или другой день, но они пришли в шесть утра и заставили спортсменов сидеть в трусах.

«Спасибо Саше Логинову за теплые слова в адрес моей бригады. Здесь нужна огласка, как в случае с Иваном Голуновым», – заявил Губерниев, слова которого приводит «Чемпионат».

Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) в расположение сборной России прибыла полиция. Официальной причиной визита стало то, что Касперович был замечен на трассе с чужой аккредитацией. Однако данное нарушение карается штрафом в 500 евро, а не уголовным преследованием.

Реальным поводом для обыска стало подозрение IBU в том, что Касперович является транспортировщиком допинга. В его номере искали запрещенные препараты, также изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на предмет переписок о допинге.