Петербургский хоккейный клуб СКА на выезде сыграет с московским ЦСКА матч регулярного чемпионата КХЛ.

Начало игры назначено на 19:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте ХК СКА по ссылке.

Отметим, СКА сейчас занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, команда уже давно квалифицировалась в плей-офф Кубка Гагарина и выиграла свой дивизион. ЦСКА располагается на первой строчке и идет с отрывом в одно очко, сыграв на один матч меньше. Команда Алексея Кудашова идет на серии из 11 побед.

Для СКА матч против московских армейцев станет последней игрой в регулярном чемпионате КХЛ этого сезона. После этого команда Алексея Кудашова начнет готовиться к играм плей-офф Кубка Гагарина.