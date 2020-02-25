В рамках 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов сегодня, 25 февраля, между собой сыграют мюнхенская «Бавария» и лондонский «Челси».

Игра пройдет в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж» и начнется в 23:00 по московскому времени.

Бесплатную прямую трансляцию матча можно будет посмотреть здесь:

На матч назначена бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Турпеном. Его ассистентами в игре выступят Николя Дано и Сириль Гренгор. Четвертый (резервный) арбитр встречи — Франк Шнедер.

Последний раз эти команды встречались между собой в 2017 году в рамках Международного кубка чемпионов — турнира, который проводится в летнее межсезонье. В 2012 году «Бавария» и «Челси» играли между собой в финале Лиги чемпионов в Мюнхене, а в 2013 году — в матче за Суперкубок УЕФА.