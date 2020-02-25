Стало известно, что шоу «Чемпионы на льду» с участниками группы заслуженного тренера России Этери Тутберидзе получило две новые даты.

25 апреля шоу «Чемпионы на льду» состоится в Краснодаре. Начало выступлений назначено на 19:00 по московскому времени, шоу пройдет на площадке дворца «Ice Palace». Стоимость билетов на представление начинается от 800 рублей.

26 апреля «Чемпионы на льду» пройдет в Сочи. Местом проведения шоу был выбран Дворец зимнего спорта «Айсберг», начало выступлений также назначено на 19:00.

Ранее сообщалось, что шоу пройдет в трех городах России — в Перми, в Санкт-Петербурге и в Казани.

В шоу «Чемпионы на льду» примут участие сильнейшие ученики группы Этери Тутберидзе — олимпийская чемпионка Алина Загитова, знаменитое «трио Тутберидзе» Алена Косторная, Александра Трусова и Анна Щербакова. Также заявлено участие в шоу Элизабет Турсынбаевой, Мориса Квителашвили, Камилы Валиевой, Даниила Самсонова и других.