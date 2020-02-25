Российский фигурист, чемпион Европы Дмитрий Алиев будет готовиться к чемпионате мира по фигурному катанию в Монреале на территории США.

Информацию об этом сообщил его тренер Евгений Рукавицын, чьи слова цитирует агентство ТАСС. Алиев будет проходить подготовку в Ньюбурге у Олега Макарова и Ларисы Селезневой.

«Мы приняли это решение, чтобы адаптироваться к разнице в часовых поясах – такой вариант подготовки уже был опробован нами перед этапом Гран-при в Лас-Вегасе», — сказал Рукавицын, отметив, что время поездки было строго рассчитано — выступление в короткой программе придется на девятый день пребывания Алиева на континенте.

В США Дмитрий Алиев вылетит 10 марта. Чемпионат мира по фигурному катанию в канадском Монреале состоится с 16 по 22 марта.