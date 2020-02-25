Вдова легендарного баскетболиста «Лос-Анджелес Лейкерс» Кобе Брайанта Ванесса подала иск в суд на компанию Island Express Helicopters. Именно эта фирма эксплуатировала вертолет, в аварии которого погиб Коби Брайант и его дочь Джианна.

Информацию об иске сообщает портал TMZ Sports.

Как стало известно СМИ, иск подан в Высший суд округа Лос-Анджелес. Сумма компенсации в иске не указана, однако стали известны основные претензии Ванессы Брайант: она утверждает, что пилот вертолета Ара Зобаян допустил халатность и не проявил осторожность при управлении.

Напомним, трагедия произошла 26 января. Баскетболист Коби Брайант, его 13-летняя дочь Джианна и еще семь человек погибли в результате крушения вертолета в городе Калабасас, штат Калифорния. Все они направлялись на игру баскетбольной команды, в которой играла Джианна и ее подруга.