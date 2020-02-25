Трехкратный чемпион мира по биатлону Иван Черезов высказал свое мнение по поводу вероятного завершения карьеры Александром Логиновым.

Слова эксперта цитирует портал «Известия». Черезов предложил поставить себя на место Логинова и осмыслить все произошедшее — победу на чемпионате мира и затем оскорбления со всех сторон, приход полицейских и обыск комнаты и машины.

«У любого в таком случае может накипеть и прорвать. К тому же прессинг в отношении Саши продолжается не первый год», — сказал Черезов, добавив, что Логинов очень силен в плане характера и стойко переносит нападки, однако любому терпению приходит конец.

Сейчас, как считает Черезов, надо посмотреть, как Логинов пройдет оставшиеся в сезоне гонки. «Весной Саша может оттаять от всей этой истории и продолжить карьеру. Это будет исключительно его решение, его выбор», — сказал Черезов.

Напомним, Александр Логинов выиграл золото в спринте на ЧМ по биатлону в Антхольце, после чего на него обрушился шквал критики.