Российские фигуристы Бетина Попова и Сергей Мозгов, выступавшие в танцах на льду, высказали свое мнение о повышении возрастного ценза в одиночном фигурном катании.

В эфире на сайте «Матч ТВ» Попова отметила, что ее расстреляют вне зависимости от того, что она скажет. «Не могут 15-летние девочки соревноваться с 20-летними», — отметила фигуристка. Сергей Мозгов добавил, что мастера называются мастерами, поскольку туда люди переходят с возрастом.

«Я согласен, что, когда 14-летняя девочка катается в мастерах, это…», — сказал Мозгов, а Попова завершила фразу «Это ненормально!».

По словам Поповой, юниорское катание должно быть до 17 лет, а взрослое — с 18. Фигуристы отметили, что очень любят фигуристок, которые сейчас защищают честь страны и гордятся ими, но мнение по поводу возрастного ценза таким и остается.

Напомним, Бетина Попова и Сергей Мозгов завершили спортивную карьеру в феврале 2020 года.