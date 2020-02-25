Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление о том, что не требовал от полиции Италии обыскивать биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича в связи с поданной информацией.

Заявление IBU было предоставлено агентству ТАСС. В сообщении союза говорится, что в качестве стандартной процедуры Biathlon Integrity Unit (BIU) — органа по борьбе с допингом — был установлен контакт с местной полицией, им предоставили соответствующие данные.