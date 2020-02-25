Международный союз биатлонистов (IBU) сделал заявление о том, что не требовал от полиции Италии обыскивать биатлониста Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича в связи с поданной информацией.
Заявление IBU было предоставлено агентству ТАСС. В сообщении союза говорится, что в качестве стандартной процедуры Biathlon Integrity Unit (BIU) — органа по борьбе с допингом — был установлен контакт с местной полицией, им предоставили соответствующие данные.
«BIU не подавал жалоб и не требовал никаких действий правоохранительных органов в отношении Александра Логинова, Александра Касперовича или кого-либо еще», — говорится в заявлении. Также BIU отмечает, что им не сообщили о действиях итальянской полиции — обыске и изъятии вещей, которые произошли 22 февраля 2020 года накануне эстафетной гонки. Эти действия санкционировал прокурор города Больцано.
Напомним, в 6 утра в день мужской эстафеты в номера Александра Логинова и его тренера Александра Касперовича ворвались полицейские. На следующий день Логинов отказался выступать в масс-старте.
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