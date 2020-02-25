Норвежская лыжница Тереза Йохауг высказалась по поводу травли в социальных сетях из-за ее допинговой дисквалификации.

Слова Йохауг цитирует издание Dagbladet. Спортсменка сказала, что ей регулярно отправляют в комментариях в «Инстаграме» шприцы и помады для губ. Напомним, в 2016 году Йохауг дисквалифицировали за стероид клостербол, содержавшийся в мази для губ.

«Я знаю, что есть множество людей, которые меня ненавидят и просто поливают грязью. Приходится признать, что таков мир», — сказала Йохауг, добавив, что на планете полно ненависти и интернет-троллей. Лыжница отметила, что люди должны думать дважды, прежде чем нападать на других.

Сообщается, что чаще всего норвежке пишут комментарии как на родном языке, так и на шведском, финском и русском языках.

«Я в шоке. Я перестала читать комментарии. Это мне ничего не дает», — заключила Йохауг, добавив, что стоит отключить комментарии под постами насовсем.

Напомним, на днях Тереза Йохауг стала победительницей лыжной многодневки «Ски Тур».