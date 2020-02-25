Российский биатлонный комментатор Дмитрий Губерниев высказал свое мнение по поводу низких телевизионных рейтингов трансляций лыжных гонок на Первом канале.

«Любители и профессионалы лыжных гонок, не переживайте! Буду комментировать лыжи — будут и рейтинги!», — написал Губерниев в своем телеграм-канале.

Напомним, в прошлое воскресенье, 23 февраля, на Первом канале была показана финальная гонка преследования в рамках лыжной многодневки «Ски Тур», в которой на победу претендовал россиянин Александр Большунов. Сервисмены сборной не угадали со смазкой для лыж, и в итоге лидер мировых лыж стал лишь седьмым.

Изначально перед началом лыжного сезона Первый канал обещал показать 15 гонок в прямом эфире, на данный момент прошло только 6 трансляций.