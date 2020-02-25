Владелец московского «Спартака» Леонид Федун потерял более 500 миллионов долларов в течение суток из-за коронавируса.

Новый вирус негативно влияет на мировую экономику: происходит падение индексов на фондовых биржах США и других странах. Как сообщает Bloomberg, за сутки 500 богатейших людей планеты лишились 139 миллиардов долларов. Отмечается, что кроме Федуна в тройку российских миллиардеров с самыми крупными потерями вошли глава «Лукойла» Вагит Алекперов, лишившийся 1,21 миллиардов долларов, и президент «Новатэка» Леонид Михельсон (692 миллионов долларов).

Ранее стало известно, что сразу пять встреч в рамках 26-го тура итальянской Серии А могут пройти без зрителей из-за коронавируса.

Кроме того, матч Лиги Европы «Интер» — «Лудогорец» также будет закрыт для просмотра на стадионе.