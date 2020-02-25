Федерация хоккея России в официальном Twitter напомнила о победе национальной команды на Олимпийских играх в Южной Корее.

«25 февраля 2018 года – ровно два года назад – сбылась большая мечта большой страны, наша команда обыграла соперников из Германии в финале хоккейного турнира Олимпиады и выиграла золото Пхенчхана!» – гласит сообщение в Twitter ФХР.

🥇25 февраля 2018 года — ровно два года назад — сбылась большая мечта большой страны, наша команда обыграла соперников из Германии в финале хоккейного турнира Олимпиады и выиграла золото Пхёнчхана!#снамироссия pic.twitter.com/KtRQySJUio — Хоккей России (@russiahockey) February 25, 2020

Напомним, в финальном матче сборная России переиграла команду Германии в овертайме со счетом 4:3. В составе россиян дубль оформил Никита Гусев, еще один гол забил Никита Гусев, а победную шайбу в овертайме забросил Кирил Капризов. У немцев отличились Феликс Шюц, Доминик Кагун и Йонас Мюллер.

В полуфинале россияне одолели Чехию со счетом 3:0, а в четвертьфинале — Норвегию со счетом 6:1.