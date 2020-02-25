Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев запустил новый футбольный челлендж.

Экс-голкипер опубликовал в своем Twitter видео, в котором одновременно чеканил мяч и бил по боксерской груше.

«Самая, самая, самая, самая, самая… Обычная тренировка. Готов повторить?!» — написал Малафеев в Twitter.

Ранее сообщалось, что Вячеслав Малафеев прекратил работу в спортивном департаменте петербургского клуба. Пресс-служба «Зенита» еще не делала официальных заявлений по данному вопросу.

Напомним, в ноябре 2017 года Малафеев был назначен на пост заместителя спортдиректора клуба по общим вопросам. Экс-голкипер курировал работу молодежной и второй команд «Зенита», а также отвечал за поиск новых игроков и продление контрактов с футболистами.