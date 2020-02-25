Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев запустил новый футбольный челлендж.
Экс-голкипер опубликовал в своем Twitter видео, в котором одновременно чеканил мяч и бил по боксерской груше.
«Самая, самая, самая, самая, самая… Обычная тренировка. Готов повторить?!» — написал Малафеев в Twitter.
Самая, самая, самая, самая, самая…. обычная тренировка 😅⚽️🥊
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Готов повторить?!
Ready to repeat?!
⠀@433#футбокс #football #м16 #футбол pic.twitter.com/x04HXdIQO6
— Vyacheslav Malafeev (@malafeev16) February 25, 2020
Ранее сообщалось, что Вячеслав Малафеев прекратил работу в спортивном департаменте петербургского клуба. Пресс-служба «Зенита» еще не делала официальных заявлений по данному вопросу.
Напомним, в ноябре 2017 года Малафеев был назначен на пост заместителя спортдиректора клуба по общим вопросам. Экс-голкипер курировал работу молодежной и второй команд «Зенита», а также отвечал за поиск новых игроков и продление контрактов с футболистами.
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