Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением об отсутствии аккредитации на чемпионат мира у тренера Александра Логинова Александра Касперовича.

По словам Драчева, в 20 аккредитаций входит весь штат сборной: массажисты, сервисмены и тренеры. Он отметил, это вся делегация, которая работала с командой. Глава СБР заявил, что можно было бы, чтобы кто-то из тренеров не поехал на ЧМ, а Касперович полетел пристреливать только Логинова.

«Но это же глупость просто! Он не работает в сборной страны, каким образом мы можем дать ему аккредитацию? Он мог купить билет и как обычный зритель поддержать своего спортсмена», — сказал Драчев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) в расположение сборной России прибыла полиция. Официальной причиной визита стало то, что Касперович был замечен на трассе с чужой аккредитацией. Однако данное нарушение карается штрафом в 500 евро, а не уголовным преследованием.

Реальным поводом для обыска стало подозрение IBU в том, что Касперович является транспортировщиком допинга. В его номере искали запрещенные препараты, также изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на предмет переписок о допинге.