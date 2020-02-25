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  • 13:27,  25 февраля 2020
Биатлон
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Драчев: Гараничев не вписывался в эстафету на ЧМ, я и Хованцев были за Халили

Владимир Драчёв, СБР
Владимир Драчёв. Фото: сайт Союза биатлонистов России

Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о Евгении Гараничеве и необходимости ставить его в эстафетную гонку на ЧМ в Антхольце.

По мнению Драчева, Гараничев однозначно не вписывался в эстафету. Глава СБР отметил, что поставить Евгения – решение тренерского штаба. Драчев рассказал, что обсуждение шло полтора часа, президент СБР и Анатолий Хованцев были за Халили, но тренерский штаб сказал, что Гараничев сильнее и надежнее.

«Как мы увидели, тот проигрыш в минуту сыграл в эстафете основную роль», – сказал Драчев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Россия стала лишь четвертой в мужской эстафете на чемпионате мира по биатлону, Гараничев бежал первый этап. Победу одержала сборная Франции в составе Эмильена Жаклена, Мартена Фуркада, Симона Дестье и Кентена Фийона-Майе.

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