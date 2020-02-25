Драчев: Гараничев не вписывался в эстафету на ЧМ, я и Хованцев были за Халили

Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о Евгении Гараничеве и необходимости ставить его в эстафетную гонку на ЧМ в Антхольце.

По мнению Драчева, Гараничев однозначно не вписывался в эстафету. Глава СБР отметил, что поставить Евгения – решение тренерского штаба. Драчев рассказал, что обсуждение шло полтора часа, президент СБР и Анатолий Хованцев были за Халили, но тренерский штаб сказал, что Гараничев сильнее и надежнее.

«Как мы увидели, тот проигрыш в минуту сыграл в эстафете основную роль», – сказал Драчев, слова которого приводит «Матч ТВ».