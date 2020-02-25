Президент СБР Владимир Драчев поделился мнением о выступлении женской команды России и работе тренерского штаба в этом сезоне.

По словам Драчева, он не станет однозначно утверждать, прекратит ли Норицын работу, но в СБР очень недовольны работой тренерского штаба женской сборной. Драчев отметил, есть позитивные моменты, декабрь был прекрасный, но за месяц команду практически развалили.

Глава СБОР заявил, что у него есть претензии, почему не побежала Кристина Резцова, на его вопрос по этому поводу президенту ответили, что биатлонистка не готова выступать, потому что другие лучше и достойнее.

«У меня вообще вопрос по Мироновой. Она была третьей, четвертой в декабре. После Нового года она слетает на 70-е места – объяснений нет. Тренер говорит: она восстановится, она подойдет. Где она подошла?» – сказал Драчев, слова которого приводит «Матч ТВ».

Ранее Драчев сообщил, что старший тренер женской команды Виталий Норицын будет уволен после завершения нынешнего сезона.

Напомним, женская сборная России провела неудачный сезон. Спортсменки не завоевали ни одной медали в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия). В заключительном масс-старте лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая шестое место.

В рамках Кубка мира единственную медаль завоевала Светлана Миронова, она стала третьей в спринте в Хохфильцене.