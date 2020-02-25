Министр спорта Олег Матыцин прокомментировал инцидент, который произошел во время чемпионата мира в Антхольце.

По словам Матыцина, в Министерстве спорта обеспокоены ситуацией, которая сложилась на ЧМ по биатлону. Он отметил, что министерство очень оперативно связалось с МИД и посольством в Италии. Матыцин выразил признательность руководству министерства и посольства за помощь и сопровождение деятельности, связанной с инцидентом.

«Мы немедленно запросили информацию у Союза биатлонистов России, такая информация получена», — сказал Матыцин, слова которого приводит РИА «Новости».

Министр спорта также добавил, что в скором времени произойдет встреча с президентом СБР Владимиром Драчевым и будут приняты меры, однако Матыцин подчеркнул, что министерство — это государственный орган, а взаимодействие с IBU осуществляет СБР.

Напомним, во время чемпионата мира по биатлону в Антхольце (Италия) в расположение сборной России прибыла полиция. Официальной причиной визита стало то, что Касперович был замечен на трассе с чужой аккредитацией. Однако данное нарушение карается штрафом в 500 евро, а не уголовным преследованием.

Реальным поводом для обыска стало подозрение IBU в том, что Касперович является транспортировщиком допинга. В его номере искали запрещенные препараты, также изъяли телефон и компьютер Логинова, чтобы проверить их на предмет переписок о допинге.