Хабиб призвал UFC найти соперника Махачеву

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к UFC с призывом подобрать соперника Исламу Махачеву.
«UFC, как насчёт этого парня? Найдите оппонента Исламу Махачеву, он ждёт. Только тяжёлый труд и упорство», — написал Хабиб под видео с тренировкой спортсменов.
Ранее Ислам Махачев бросил вызов экс-претенденту на титул чемпиона организации, американцу Элу Яквинте. На вызов экс-соперник Хабиба отреагировал положительно.
Отметим, Ислам Махачев свой последний поединок провел на UFC 242, победив единогласным решением судей победил бразильца Дэйви Рамоса.
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