Хабиб призвал UFC найти соперника Махачеву

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к UFC с призывом подобрать соперника Исламу Махачеву.

«UFC, как насчёт этого парня? Найдите оппонента Исламу Махачеву, он ждёт. Только тяжёлый труд и упорство», — написал Хабиб под видео с тренировкой спортсменов.

Ранее Ислам Махачев бросил вызов экс-претенденту на титул чемпиона организации, американцу Элу Яквинте. На вызов экс-соперник Хабиба отреагировал положительно.

Отметим, Ислам Махачев свой последний поединок провел на UFC 242, победив единогласным решением судей победил бразильца Дэйви Рамоса.

Напомним, следующий бой Хабиб проведет против Тони Фергюсона. Нурмагомедов и Фергюсон встретятся в октагоне 18 апреля 2020 года. Поединок состоится в Нью-Йорке в рамках турнира UFC 249. 31-летний россиянин провел 28 боев, в которых не потерпел ни одного поражения. Фергюсон в 28 поединках одержал 25 побед.