Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов поделился мнением о выступлении сборной России на чемпионате мира по биатлону в Италии

Экс-биатлонист заявил, что сейчас нужно лишь одно — собирать внеочередную конференцию.

По словам Тихонова, абсолютно всем глубоко наплевать на такой популярный вид спорта, как биатлон. Он отметил, что в России самое большое число людей занимается биатлоном и больше всего стрельбищ, но мы пришли к такому плачевному итогу.

Тихонов добавил, он за два месяца до ЧМ говорил, что, кроме Логинова, у других шансов на медали почти нет, так как Александр готовился по индивидуальному плану Касперовича. Тихонов считает, что если бы Елисеев и Миронова готовились по индивидуальной программе, то тоже могли бы бороться за пьедестал.

Эксперт подчеркнул, что вина за неудачное выступление сборной на ЧМ лежит на тренерском штабе сборной России и руководстве СБР.

«Потеряли всё: огромное количество допинговых историй за последние годы, исключены из международной федерации, раньше у нас постоянно окончание сезона было в Ханты-Мансийске, все страны боролись подвести итоги сезона, финал Кубка мира всегда был в России. Всё похоронили. Глубоко плевать», — сказал Тихонов, слова которого приводит РИА «Новости».

Напомним, женская команда не завоевала ни одной медали в рамках чемпионата мира в Антхольце (Италия). В заключительном масс-старте лучшей из россиянок стала Екатерина Юрлова-Перхт, занявшая шестое место. В мужской команде золото и бронзу завоевал Александр Логинов. Первое место россиянин занял в спринте, а третье — в пасьюте.