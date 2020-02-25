Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук поделился впечатлениями от перехода в команду.

По словам Ковальчука, прошлым вечером он разговаривал с Овечкиным, и оба хоккеиста были очень рады. Ковальчук отметил, он впервые будет играть с Овечкиным в одной команде, обычно спортсмены бились друг против друга. Новичок «Вашингтона» считает это отличной возможностью.

Ковальчук добавил, он чувствует, что может помочь «Вашингтону».

«Конечно, шанс выиграть кубок – главный фактор. С первого дня возвращения в НХЛ я говорил, что это моя главная мечта. Я на это надеюсь», – сказал Ковальчук, слова которого приводит официальный сайт НХЛ.

Напомним, для Ковальчука «Вашингтон» станет уже третьим клубом в нынешнем сезоне. Сначала россиянин выступал за «Лос-Анджелес Кингз», затем клуб разорвал с ним контракт, и он перебрался в «Монреаль». В составе канадской команды он успел набрать 9 (3+6) очков по системе «Гол плюс пас». В общей сложности россиянин провел 919 матчей в НХЛ и набрал 872 очка.