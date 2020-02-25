В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов состоятся две встречи — итальянский «Наполи» примет испанскую «Барселону», а лондонский «Челси» сыграет против немецкой «Баварии». В Континентальной хоккейной лиге петербургский СКА на выезде сыграет с московским ЦСКА.

Nevasport приводит разнообразные мнения-прогнозы различных экспертов на матчи ЛЧ, а также на встречу регулярного чемпионата КХЛ.

Комментатор Константин Генич считает, что «Наполи» под руководством Гаттузо научился играть с большими командами, что показали встречи против «Ювентуса», «Интера» и «Лацио». Он отметил, что с «Барселоной» неаполитанцы не станут раскрываться, и от матча не нужно ждать много голов. Поэтому Генич предлагает ставку на встречу «тотал меньше 3,5» с коэффициентом 1.90.

А вот другой комментатор «Матч ТВ», Нобель Арустамян, верит, что обе команды как минимум сумеют отличиться. Арустамян считает, что у «Наполи» есть неплохие шансы на результат, а «Барселона» в последние годы не лучшим образом проводит выездные встречи ЛЧ. Таким образом, эксперт предлагает ставку «обе забьют» либо «тотал больше 2,5» с коэффициентом 1.74.

Георгий Черданцев предлагает серьезный коэффициент 3.00 — победа «Барселоны» и тотал больше 2,5. Комментатор считает, что «Барселона» на голову сильнее неаполитанцев, а последние удачные результаты «Наполи» не стоит брать в расчет.

Но самым большим коэффициентом порадовал экс-футболист «Спартака» Егор Титов, который считает, что «Барселона» одержит победу над «Наполи» с преимуществом в один мяч. Если это произойдет, сыграет ставка с коэффициентом 4.40. Титов полагает, что игра будет сложной для обеих команд, ключевым фактором станет Лионель Месси, а «Барселона» победит, скорее всего, со счетом 2:1.

Что касается матча «Челси» и «Баварии», уверенно на победу мюнхенцев ставит Алексей Андронов. По его мнению, на фоне сырых лондонцев немецкий клуб выглядит гораздо лучше. При этом комментатор считает, что у «Баварии» более сильный тренер — по его мнению, Ханс-Дитер Флик превосходит Фрэнка Лэмпарда в опытности. Андронов предлагает поставить на победу «Баварии» с коэффициентом 1.79.

Георгий Черданцев согласен с коллегой в том, что касается победы гостей, но к победе «Баварии» предлагает еще и ставку «тотал больше 3,5». Таким образом, коэффициент увеличивается до 3.75. Черданцев также отмечает, что «Челси» — сырая команда, но, по его мнению, голы будут в обе стороны.

Журналист Илья Казаков считает, что в этой встрече будет много верховых мячей, а потому команды забьют минимум четыре гола, причем отличиться удастся как хозяевам, так и гостям. Победу Казаков отдает «Баварии».

В КХЛ состоится матч за первое место в Западной конференции. Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников считает, что матч ЦСКА и СКА будет иметь оборонительный характер, поэтому победят москвичи в одну шайбу, так как у ЦСКА игра сейчас более слаженная. Кожевников готов поставить на победу ЦСКА в основное время с коэффициентом 1.80.

А вот хоккейный обозреватель Максим Лебедев верит в упорную борьбу и потому ставит на ничью в основное время. Он считает, что в овертайме армейцы Москвы могут снизить обороты, и СКА забьет победную шайбу. Коэффициент на ничью в основное время — 4.70.