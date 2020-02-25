Глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев высказал мнение по поводу того, что ни одной гонки на чемпионате мира по биатлону не пробежала приехавшая на турнир Кристина Резцова.

Драчев отметил, что у руководства СБР есть большие претензии к тому, почему на чемпионате мира не выступила Кристина Резцова.

«На каждую гонку мы ее рассматривали. Я спрашивал, почему ее не ставили, мне отвечали, что она не готова выступать. Тогда зачем вы ее здесь держите, если она не готова? Это вопросы к Норицыну», — отметил Драчев. Также у руководства СБР имеются вопросы по функциональной подготовке женской сборной.

Напомним, женская сборная России не завоевала на турнире ни одной медали. Лучший результат — Екатерина Юрлова-Перхт, 6-е место в масс-старте.