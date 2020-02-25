Nevasport рассказывает о том, как для Александра Логинова, лидера сборной России по биатлону, сложился чемпионат мира в Антхольце.

Стартовал чемпионат мира 13 февраля со смешанной эстафеты, в которой сборная России заняла шестое место. Логинов бежал последний этап, единственный из россиян стрелял без доп. патронов и хорошо смотрелся на лыжне.

Затем Логинов отлично прошел комбинацию спринт-пасьют: в спринте он выиграл золото, а в пасьюте мог взять и второе, если бы не досадная ошибка на последнем рубеже. Братьям Бё и другим биатлонистам не понравилось, что медали завоевывает «экс-допингист», поэтому на спортсмена начали активно нападать в прессе.

Вторая неделя чемпионата мира по биатлону прошла со знаком «минус»: травля Логинова усилилась и в индивидуальной гонке он дрогнул: ненужные промахи отбросили Александра сразу на 15-е место. Следующим стартом должна была стать мужская эстафета, однако в ее день в 6 утра по местному времени в номер Логинова ворвалась полиция. Проверки вещей, комнаты, машины, изъятие техники — все это из-за проблем тренера Александра Касперовича с аккредитацией и мнимых подозрений в допинг-трафике.

От масс-старта 23 февраля Логинов отказался — был психологически не готов бежать.

Кратко основные события чемпионата мира по биатлону в Антхольце для Александра Логинова — в инфографике от Nevasport.