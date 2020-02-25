Австралийский мотогонщик Кейд Мосиг был дисквалифицирован на 6 лет за нарушение сразу 18 антидопинговых правил за последние несколько лет.

Об этом сообщает в официальном релизе Антидопинговое агентство Австралии.

Известно, что в период с 2013 по 2018 год Кейд Мосиг восемь раз принимал или пытался принять допинг — в том числе стероид нандролон, адреностимулятор кленбутерол, гормон роста. В его пробе, которая была проанализирована в ASADA, были найдены метаболиты нандролона а также дексамфетамин.

Также четыре раза Мосиг нарушал действующее законодательство в области допинга, обеспечивая трафик запрещенных препаратов или способствуя ему, а также допустил шесть нарушений другого характера.

Дисквалификация Мосига будет отсчитываться с 10 июля 2018 года по июль 2024 года.