В белорусских Раубичах сегодня, 26 февраля, стартует открытый чемпионат Европы по биатлону.

Изначально турнир должен был состояться в эстонском городе Отепя, однако из-за теплой погоды перед турниром было решено перенести состязания в Раубичи под Минском, где ЧЕ состоялся год назад.

Первая гонка в расписании — суперспринт, он состоится 26 февраля. На 13:00 по московскому времени запланирована квалификация мужского суперспринта, на 15:00 — женского. Финальные гонки состоятся в тот же день вечером: 30 лучших биатлонистов будут стартовать в 17:30 по мск, биатлонистки определят лучшую в 18:00 по мск.

Cтарт-листы на квалификации мужского и женского суперспринтов еще не появились.

Ранее СБР огласил состав на чемпионат Европы. Примечательно, что в турнире примут участие биатлонисты, только что завершившие чемпионат мира в Антхольце — Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Эдуард Латыпов. Выступать на чемпионате Европы будет также Кристина Резцова.