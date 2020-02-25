Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Эмилиано Ригони высказал свое мнение по поводу принципиальных соперников клуба и сравнил игру «Зенит» — «Спартак» с генуэзским дерби.

Слова Ригони цитирует официальный сайт «Зенита». По словам Ригони, за все свои годы в «Зените» он играл против «Спартака» только в Москве и ни разу не заставал домашнее дерби двух столиц. «В тех матчах я чувствовал давление, но оно не шло ни в какое сравнение с тем, что было в генуэзском дерби», — сказал Ригони.

По мнению аргентинца, на домашней арене «Зенита» все должно быть по-другому, ведь болельщики создают потрясающую атмосферу. «Надеюсь, однажды мне удастся прочувствовать, что такое русское класико на «Газпром Арене»!», — сказал Ригони.

Напомним, Эмилиано Ригони в это межсезонье вернулся из аренды в итальянской «Сампдории». Он примет участие во второй половине розыгрыша РПЛ вместе с «Зенитом».