Главный тренер сборной России по легкой атлетике, олимпийский чемпион Юрий Борзаковский не примет участия в выборах на пост президента Всероссийской федерации легкой атлетики.

Слова Борзаковского цитирует портал РИА Новости. Тренер объяснил, что принял решение сняться с выборов во избежание конфликта интересов. Он отметил, что после выдвижения его кандидатуры поменялось положение дел в легкой атлетике.

«Был опубликован отчет AIU по делу Лысенко, World Athletics по сути выдвинула ультимативные условия для возобновления выдачи статуса нейтральных спортсменов и сохранения членства ВФЛА», — отметил Борзаковский. По мнению тренера, представители российской легкой атлетики находятся не вправе идти даже на малейший возможный риск подвергнуть ВФЛА новому витку санкций из-за личных амбиций.

На данный момент, на пост главы ВФЛА претендуют три кандидата: бизнесмен Евгений Юрченко, спортивный менеджер Михаил Гусев и глава федерации легкой атлетики Москвы Олег Курбатов. Выборы пройдут 28 февраля.