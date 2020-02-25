В рамках 1/8 финала розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА-2019/2020 сегодня, 26 февраля, состоятся два матча.

В Мадриде местный «Реал» примет английский «Манчестер Сити». Встреча пройдет на «Сантьяго Бернабеу» и начнется в 23:00 по московскому времени. Матч обслужит бригада арбитров из Италии во главе с Даниэле Орсато. Эти команды ранее встречались на поле в рамках полуфинала Лиги чемпионов сезона-2015/2016.

«Лион» на домашней арене примет в рамках 1/8 финала туринский «Ювентус«. Встреча также назначена на 23:00 по московскому времени. Игру будет судить испанская бригада арбитров, главный рефери матча — Хесус Хиль Мансано. Ранее эти команды играли между собой на групповом этапе розыгрыша Лиги чемпионов-2016/17.

Отметим, эти два матча станут последними в первом круге 1/8 финала Лиги чемпионов.